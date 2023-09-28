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Microsoft окончательно перекрыла бесплатные обновления с Windows 7 и 8 до Windows 10 или 11 ...

Microsoft окончательно перекрыла бесплатные обновления с Windows 7 и 8 до Windows 10 или 11 ...

Microsoft окончательно перекрыла бесплатные обновления с Windows 7 и 8 до Windows 10 или 11Компания Microsoft закрыла последнюю «лазейку», позволявшую владельцам старых ПК бесплатно обновиться до операционных систем Windows 10 и Windows 11.

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