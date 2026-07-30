В Краснодаре создадут мобильные огневые группы с выплатой 50 тыс. руб.

В Краснодарском крае состоялось совместное заседание Антитеррористической комиссии и Оперативного штаба, в ходе которого рассматривались вопросы обеспечения безопасности объектов критической инфраструктуры и предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики региона.
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