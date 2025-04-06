Зимбабвийский миллиардер строит первый в Африке ИИ-завод

Компания Cassava Technologies, принадлежащая зимбабвийскому миллиардеру Страйву Масиива, объявила о захватывающем партнёрстве с Nvidia для строительства первого в Африке завода искусственного интеллекта (ИИ) в Южной Африке.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии