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СМИ: американская компания прекращает поставки в Россию вакцин от оспы и кори

СМИ: американская компания прекращает поставки в Россию вакцин от оспы и кори

Фармацевтическая компания MSD из США приостанавливает поставки в Россию части своей продукции. Компания прекратит импорт вакцин от ветряной оспы, краснухи, кори и паротита, сохранив при этом в российской продаже свои не имеющие аналогов препараты.

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