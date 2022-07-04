СМИ: американская компания прекращает поставки в Россию вакцин от оспы и кори

Фармацевтическая компания MSD из США приостанавливает поставки в Россию части своей продукции. Компания прекратит импорт вакцин от ветряной оспы, краснухи, кори и паротита, сохранив при этом в российской продаже свои не имеющие аналогов препараты.
Фармацевтическая компания MSD из США приостанавливает поставки в Россию части своей продукции. Компания прекратит импорт вакцин от ветряной оспы, краснухи, кори и паротита, сохранив при этом в российской продаже свои не имеющие аналогов препараты.
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