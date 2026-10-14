Правительство Самарской области 14 октября рассмотрело бюджетный проект на 2027–2029 годы и базовый прогноз, согласно которому валовой региональный продукт региона к концу этого периода должен достичь 4,3 трлн рублей.
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