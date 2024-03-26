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Врач ВСК рассказал, почему прививка не способна на 100% защитить от туберкулеза

Врач ВСК рассказал, почему прививка не способна на 100% защитить от туберкулеза

В марте во всем мире традиционно отмечают день борьбы с туберкулезом. Несмотря на то, что данное заболевание принято считать редким, и в России хорошо развита прививочная культура, вероятность заболеть все равно существует.

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