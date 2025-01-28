Журнал «Профиль»
ГлавнаяПолитикаЭкономикаФинансыОбществоКультураНаука и технологииЖизнь
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Журнал «Профиль»

13 972 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Тамбасов
    С америкосами в свое время тоже был подписан договор о ракетах средней и малой дальности и где он теперь? С Украиной ...Путин пояснил поз...
  • Eduard
    Это уже састная собственность,всё незаконно и преступно,У туристов на гра...
  • Аркадий Шацкий
    Лучше бы не приостанавливали, для них же только хуже, есть ОПЕК, количество добываемой нефти конечно, подорожает прос...Китай и Индия при...

В Госдуме объяснили, как увеличить размер ежемесячной выплаты из пенсионных накоплений

В Госдуме объяснили, как увеличить размер ежемесячной выплаты из пенсионных накоплений

Россияне могут увеличить размер ежемесячной выплаты, которую они получают из пенсионных накоплений. Об этом рассказал депутат Госдумы, глава комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх