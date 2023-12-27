Русская армия научилась бороться с западными ракетами — генерал ВСУ

Александр Тарнавский отметил, что Россия очень быстро совершенствует свои военные технологии.Британский BBC опубликовал интервью с Александром Тарнавским, который рассказал о том, что поставленное Западом оружие перестало давать ВСУ желаемый эффект.
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