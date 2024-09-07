В Республике Алтай начался второй день голосования

Жители выбирают нового главу региона и депутатов В Республике Алтай утром 7 сентября стартовал второй день выборов главы региона и депутатов Государственного Собрания – Эл Курултай восьмого созыва, сообщили в администрации республики.
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