Утверждены даты проведения ЕГЭ и ОГЭ в 2024 году

В соответствии с утвержденными приказами Рособрнадзора, ЕГЭ в 2024 году будет проводиться в трех периодах: досрочном (с 22 марта по 22 апреля), основном (с 23 мая по 1 июля) и дополнительном (с 4 по 23 сентября), пишет REGNUM.