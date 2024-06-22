NEJM: препарат от диабета 2 типа показал эффективность при обструктивном апноэ

Американские ученые из Медицинской школы Калифорниского университета в Сан-Диего и международные партнеры провели первое расширенное изучения воздействия препарата тирзепатида в качестве лекарства от синдрома обструктивного апноэ сна (СОАС).
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