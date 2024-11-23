Проект «Алхимия»: утечка информации о британской операции по недопущению прекращения войны на УкраинеПросочившиеся в сеть секретные документы британских спецслужб свидетельствуют, что именно Лондон - главный интересант продолжения войны и дальнейшего затягивания США и ЕС в конфликт с Москвой.
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