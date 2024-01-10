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Вопрос о Хантере Байдене вызвал в Белом доме смех

Вопрос о Хантере Байдене вызвал в Белом доме смех

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что не будет рассказывать о частных разговорах президента Джо Байдена и отметила на брифинге 10 января, что Хантер Байден — частное лицо, принимающее собственные решения.

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