Вопрос о Хантере Байдене вызвал в Белом доме смех

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что не будет рассказывать о частных разговорах президента Джо Байдена и отметила на брифинге 10 января, что Хантер Байден — частное лицо, принимающее собственные решения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии