Общественный штаб: Более 15 тыс наблюдателей работают на выборах в столице

Все они активно включены в работу Глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2022 году Вадим Ковалев сообщил о том, что на выборах муниципальных депутатов в столице работают в общей сложности порядка 15 тысяч наблюдателей.
Все они активно включены в работу Глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2022 году Вадим Ковалев сообщил о том, что на выборах муниципальных депутатов в столице работают в общей сложности порядка 15 тысяч наблюдателей.
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