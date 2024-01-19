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Парламентарий Трофимов: Запад вынуждает Россию расширить границы проведения СВО

Парламентарий Трофимов: Запад вынуждает Россию расширить границы проведения СВО

Глава комитета по законодательству крымского парламента Сергей Трофимов высказал мнение, что постоянными угрозами нанесения удара по Крыму страны Запада вынуждают Россию расширить границы проведения специальной военной операции.

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