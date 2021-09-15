Темы дня

122 235 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Eвтушенко
    Зюганова с самого начала нельзя было ставить во главе партии - слишком он не фотогеничен. А это очень весомый ...Размышляя о старо...
  • Владимир Eвтушенко
    Работу любого политика оценивают после его ухода с поста. Если страна приросла населением и богатством, он молодец...В сети с недовери...
  • евгений начис
    Как в старые социалистические времена-,,голосуем за блок коммунистов и беспартийных’ Партия все расскажет и растолкуе...Россияне массово ...

Мигрантский притон в Бужаниново закроют. Но проблему это не решит

Мигрантский притон в Бужаниново закроют. Но проблему это не решит

После того как история с убийством и изнасилованием в Бужаниново пенсионерки и народным сходом, требовавшим выселить мигрантов, попала в СМИ и замалчивать её не стало никакой возможности, отреагировал подмосковный губернатор Воробьёв: Общежитие в Бужаниново, рядом с которым произошло это несчастье, будет закрыто сегодня.

Вернуться к статье
125
Обсудить
Strannik Weid
Самое интересное задержанные по ПОДОЗРЕНИЮ мигранты в этой общаге даже не жили и никакого отношения к ней не имеют. По некоторой информации там жили обычные работяги, а не мигранты. Интересно, а случайно на эту общагу или землю под ней глаз случайно не положил? Если так, тогда события разворачиваются очень интересно.
Виктор Борисов
Ну в другом месте организуют гадючник......проблему с мигрантами можно решить только на государственном уровне.....но не при нынешней власти
хохлошумер
Раньше, в Бужаниново, столько ферм было..!
ГусЕна
Все пропили?
Вадим БиберХам
Чурек закон нарушил - пендалями из страны, а на компанию-нанимателя - штраф... миллионов 5-10. Тогда думать будут - кого везут.
Мила Ликова
Депортировать всех до единого! В следующий раз будут сами за своими смотреть! И большая ошибка, когда думают, что платят им мало, меньше чем за 70 тыс.р., они не работают! Сейчас они хотят по 3т.р. в день, работа 8часов + обед, вот такие расценки! Работодателю они выгодны тем, что берут патент и работодатель не платит налоги ни в какие фонды, ни ПФР, ни ФСС, ни НДФЛ!!! И вот смотрите - платит он 70т.р. россиянину плюс все налоги, или только 70т.р. как за услугу-работу!!!
Tatyana Fedotova
А почему бы не сделать рабочие визы для мигрантов и пусть за этих иностранных работников, приглашённых ,отвечает их работодатель. Будет думать кого брать и как с ними быть. И никаких нелегалов быть вообще не должно, ну а легальные мигранты должны размещаться и работать под надзором своего рода. Это в любом случае бомба замедленного действия для россиян, так как среди них могут быть и наркодельцы, и сутенёры. и террористы. Поэтому, если уж кому так сильно нужны эти мигранты, то значит должны обеспечить их жильём человеческим рядом с объектом ( работой), может это какие то прицепы, вагончики, которые перемещаются от объекта к объекту. И магазин в подобном вагончике, и медпункт, и кинозал, чтобы не путались мигранты по городам и весям российским. Чего им не сидится ? Отработали и домой. А если вести себя не умеют - сразу выгонять к чёртовой матери. При малейшей провинности. А с работодателя - штраф. Думай кого берёшь и как ему условия создаёшь и работы и быта. Россияне главные должны быть на своей земле, а то надо же приехали и ещё свои порядки устанавливают. У себя живите как хотите, а приехали в Россию будьте добры вести себя как порядочные люди , а не как ублюдки. Лучше бы всех русскоговорящих пригласили жить и работать в России, дать гражданство и обеспечить жильём и работой, но естественно и про местных не забыть . Их обеспечить в первую очередь. А то скоро на улицах России русской речи не услышишь.
Геннадий Бережнов
А что молчит ЕР, почему не слышно её гневных высказываний?
ГусЕна
Да вы так визжите...
Олег Архипов
Они приехали на земли твоих предков,чтобы жить на них вместо твоих потомков. Это должен уяснить для себя каждый россиянин.
Андрей Тихонов
поселить их всех в замке путина и хуснулина, пусть балдеют.
Skitalez Zhevaj
Ради бабла жадные олигархи, конечно не отпустят дешёвую раб силу, поэтому мигранты осядут по близости и будут творить всевозможные потасовки и драки. Надо всех депортировать в их страны. Российский закон для мигрантов до задницы, они хотят жить по законам шариата. А это уже попахивает терроризмом. Спецслужбам всех мигрантов взять под особый контроль и почаще их шерстить, чтобы у них не было ножей и колющих предметов, кастетов и дубинок. На стройки привезли мигрантов даже с незнанием русского языка, но зарплату назначили- 100 тысяч рублей. Не ужели русских на такую зарплату нельзя найти людей. Смех курам. Позор!

Картина дня

наверх