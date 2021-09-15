Мигрантский притон в Бужаниново закроют. Но проблему это не решит

После того как история с убийством и изнасилованием в Бужаниново пенсионерки и народным сходом, требовавшим выселить мигрантов, попала в СМИ и замалчивать её не стало никакой возможности, отреагировал подмосковный губернатор Воробьёв: Общежитие в Бужаниново, рядом с которым произошло это несчастье, будет закрыто сегодня.
Популярные статьи
- Не кажется вам, не вполне вменяемые диванные стратеги, что ваша критика власти перешагнула все мыслимые и немыслимые нравственные и человеческие барьеры?
- Россияне "наелись" рынка с капитализмом и желают вернуться в СССР
- В сети с недоверием отнеслись к опросу, согласно которому работу Путина положительно оценили 57% "По-моему, они перепутали цифры "за" и "против"
Свежие комментарии