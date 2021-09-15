Мигрантский притон в Бужаниново закроют. Но проблему это не решит

После того как история с убийством и изнасилованием в Бужаниново пенсионерки и народным сходом, требовавшим выселить мигрантов, попала в СМИ и замалчивать её не стало никакой возможности, отреагировал подмосковный губернатор Воробьёв: Общежитие в Бужаниново, рядом с которым произошло это несчастье, будет закрыто сегодня.