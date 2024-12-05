Мобильная версия метроидвании Blasphemous стала доступна эксклюзивно для Android Зн...

Мобильная версия метроидвании Blasphemous стала доступна эксклюзивно для AndroidЗнаменитый экшен-платформер Blasphemous от испанской команды The Game Kitchen вышел на устройствах Android со всеми включёнными DLC, предлагая полный опыт на мобильных устройствах.
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