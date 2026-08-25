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Газета.ру

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СБУ выяснила, что Польша хочет получить доступ к украинским технологиям БПЛА

СБУ выяснила, что Польша хочет получить доступ к украинским технологиям БПЛА

Хакерская группа «Джокер ДНР» опубликовала информацию, полученную от Службы безопасности Украины (СБУ), в которой утверждается, что Польша пытается получить доступ к украинским технологиям производства беспилотников.

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