Еврокомиссия запланировала €100 млрд на Украину с 2028 года

Еврокомиссия разрабатывает новую программу на €100 млрд для Украины с 2028 года. Глава Евросовета Антониу Кошта сообщил, что обсуждается семилетний бюджет ЕС на 2028-2034 годы, включающий финансовую поддержку Киева.
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