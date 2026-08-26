Еврокомиссия запланировала €100 млрд на Украину с 2028 года

Еврокомиссия разрабатывает новую программу на €100 млрд для Украины с 2028 года. Глава Евросовета Антониу Кошта сообщил, что обсуждается семилетний бюджет ЕС на 2028-2034 годы, включающий финансовую поддержку Киева.