"Если 50 детей не рожу, тогда я вообще считай ничего не добился в своей жизни": 40-летний Иван из Москвы строит патриархальное королевство

Семья, это прежде всего любовь, уважение. Мама, папа, дети(не 50 конечно). А какая может быть любовь, какое к псам уважение, если у тебя 12 самок, ну или тёлок? 😳 Бык производитель какой-то. Психически нездоровый человек. В ДурДоме ему похоже прогулы ставят.

Андрей

Так может телка то и у тебя? То, что он бык.. Может и правда.. Да только женщин, если это устраивает... А во ты уверен, что ты свою телку устраиваешь? Любовь это не только хорошее отношение к своим! Но и понимание или простое уважение чувства других... Может он детей своих любит... А вы, лично, ему в этом отказываете...