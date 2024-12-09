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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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  • Андрей
    Так может телка то и у тебя? То, что он бык.. Может и правда.. Да только женщин, если это устраивает... А во ты увере..."Если 50 детей не...
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"Если 50 детей не рожу, тогда я вообще считай ничего не добился в своей жизни": 40-летний Иван из Москвы строит патриархальное королевство

"Если 50 детей не рожу, тогда я вообще считай ничего не добился в своей жизни": 40-летний Иван из Москвы строит патриархальное королевство

Avia.pro - СМИ "Многожёнство XXI века: как 40-летний Иван из Москвы строит патриархальное королевство" В мире, где мы привыкли к карьерным амбициям и мечтам о спокойной старости, история Ивана из Москвы звучит как сюжет из романа XIX века.

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Комментарии
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Сергей Тюрин
Семья, это прежде всего любовь, уважение. Мама, папа, дети(не 50 конечно). А какая может быть любовь, какое к псам уважение, если у тебя 12 самок, ну или тёлок? 😳 Бык производитель какой-то. Психически нездоровый человек. В ДурДоме ему похоже прогулы ставят.
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2 час.
Валерий Василенко
А органы опеки конечно ничего не знают и не проверяют.
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47 мин.
Андрей
Так может телка то и у тебя? То, что он бык.. Может и правда.. Да только женщин, если это устраивает... А во ты уверен, что ты свою телку устраиваешь? Любовь это не только хорошее отношение к своим! Но и понимание или простое уважение чувства других... Может он детей своих любит... А вы, лично, ему в этом отказываете...
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12 мин.

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