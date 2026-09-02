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Core DAO планирует экстренный хардфорк после того, как валидаторы получили избыточные вознаграждения

Core DAO планирует экстренный хардфорк после того, как валидаторы получили избыточные вознаграждения

Core DAO координирует экстренный хардфорк после того, как валидаторы получили больше вознаграждений в CORE, чем предполагалось выдать блокчейном.

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