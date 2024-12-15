Ученые раскрыли генетическую тайну окраса рыжих и черепаховых кошек

Рыжие кошки преимущественно являются самцами, а черепаховые и калико — самками.Это объясняется мутацией в последовательности ДНК, предшествующей гену Arhgap36, который расположен на Х-хромосоме, сообщает портал 20min.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии