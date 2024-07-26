Раскрыт механизм уменьшающего боль эффекта плацебо

Ученые Медицинской школы Университета Северной Каролины совместно с коллегами из Стэнфорда, Медицинского института Говарда Хьюза и Института наук о мозге Аллена раскрыли механизм плацебо-эффекта, позволяющий уменьшить боль.
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