НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

132 подписчика

0,001 с разделили Ларсона и Бушера в борьбе за победу в Канзасе – это самый плотный финиш в истории NASCAR

0,001 с разделили Ларсона и Бушера в борьбе за победу в Канзасе – это самый плотный финиш в истории NASCAR

Кайл Ларсон и Крис Бушер практически одновременно пересекли черту на этапе NASCAR Cup в Канзасе. Тайминг изначально показал, что победа досталась Бушеру с отрывом в 0,001 секунды, однако затем судьи пересмотрели видеозапись и присудили выигрыш Ларсону.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх