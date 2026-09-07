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Windows 11 будет хорошо работать даже на 8 ГБ ОЗУ

Windows 11 будет хорошо работать даже на 8 ГБ ОЗУ

Компания пообещала ускорить загрузку, Windows Hello и работу недорогих ПК Microsoft активно оптимизирует Windows 11, уделяя внимание не только скорости загрузки системы, но и работе Windows Hello.

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