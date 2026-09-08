Политика внимания

Почему мы начинаем интересоваться политикой, когда уже поздно «Если вы не интересуетесь политикой, политика заинтересуется вами» — фраза, которую любят многие политологи.
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