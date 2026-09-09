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Родри публично извинился за слова о «Валенсии» во время матча Ла Лиги: «Хочу извиниться перед всеми, кого они могли оскорбить. Не хотел никого высмеивать – это было удивление»

Полузащитник «Барселоны» Родри публично извинился за свои комментарии о «Валенсии». 6 сентября каталонский клуб одержал разгромную победу на «Месталье» в 4-м туре Ла Лиги (5:0).

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