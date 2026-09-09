Родри публично извинился за слова о «Валенсии» во время матча Ла Лиги: «Хочу извиниться перед всеми, кого они могли оскорбить. Не хотел никого высмеивать – это было удивление»

Полузащитник «Барселоны» Родри публично извинился за свои комментарии о «Валенсии». 6 сентября каталонский клуб одержал разгромную победу на «Месталье» в 4-м туре Ла Лиги (5:0).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Тарханов о дисква...
- ВВ Роднина о победах...
- Мовсисян о Москве...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым