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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Эмбиид вернулся в состав и набрал 34 очка в победном матче с «Хорнетс». Джоэл пропустит игру с «Кэвз» в субботу

Центровой «Филадельфии» стал самым результативным игроком матча с «Шарлотт» (108:98), набрав 34 очка при 12 из 24 с игры.

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