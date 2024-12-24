В Смоленской области судебные приставы вытащили девушку из перевернувшегося автомобиля

Девушка попала в ДТП и не смогла самостоятельно выбраться из машины В вечернее время 12 декабря судебные приставы возвращались из служебной командировки, в ходе которой выдворяли иностранных граждан за пределы страны.
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