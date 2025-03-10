СМИ. Актуальные...
ГлавнаяНовостиПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

СМИ. Актуальные новости - здесь

108 348 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • АндрейБорков
    Их бин ЮДЕ!!! Юде - ШИСН!!! Одного с Зеленским поля ягодки, жидовского. Встреяаются, безусловно, и среди ЯВРЕЕВ прили...Истинная биографи...
  • Владимир
    Свиньи и бездари . Петушатьня .Парад лицемерия п...
  • елена гавричева
    Выпечку блинов не надо оскорблять: это сложный творческий процесс. А эта плесень сама себя воспроизводит, превозносит...Парад лицемерия п...

"Мы едем сюда, чтобы править": Невесты мигрантов покупают дипломы врачей

"Мы едем сюда, чтобы править": Невесты мигрантов покупают дипломы врачей

Царьград Фото: globallookpress.com Каждый поход пациента в поликлинику превращается в игру "найди русскую фамилию".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Геннадий Сытник
Африканец, получивший образование в России и лечащий русского - это нормально, русский, получивший образование в Африке - ужас. Вот же идиоту отвечаю.
Ответить
7 час.
Ирина52
Для начала надо выгнать чинуш, что мигрантов крышуют. Иначе бороться с мигрантским игом -всё равно что носить воду решетом...
Ответить
6 час.
Ирина52
Русские врачи русских лечат. Мигранты русских калечат. Желаю от ВСей души тебе и твоим близким это испытать на себе. Может, тогда поумнеешь.
Ответить
6 час.
наверх