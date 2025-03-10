Царьград Фото: globallookpress.com Каждый поход пациента в поликлинику превращается в игру "найди русскую фамилию".
"Мы едем сюда, чтобы править": Невесты мигрантов покупают дипломы врачей
Комментарии
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Геннадий Сытник
Африканец, получивший образование в России и лечащий русского - это нормально, русский, получивший образование в Африке - ужас. Вот же идиоту отвечаю.
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7 час.
Ирина52
Для начала надо выгнать чинуш, что мигрантов крышуют. Иначе бороться с мигрантским игом -всё равно что носить воду решетом...
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6 час.
Ирина52
Русские врачи русских лечат. Мигранты русских калечат. Желаю от ВСей души тебе и твоим близким это испытать на себе. Может, тогда поумнеешь.
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6 час.
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