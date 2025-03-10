"Мы едем сюда, чтобы править": Невесты мигрантов покупают дипломы врачей

Геннадий Сытник Африканец, получивший образование в России и лечащий русского - это нормально, русский, получивший образование в Африке - ужас. Вот же идиоту отвечаю.

Ирина52 Для начала надо выгнать чинуш, что мигрантов крышуют. Иначе бороться с мигрантским игом -всё равно что носить воду решетом...