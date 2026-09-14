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Татар-информ

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Минобрнауки РТ разъяснило, как будут работать школы и детсады в дни голосования

Минобрнауки РТ разъяснило, как будут работать школы и детсады в дни голосования

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ» ​ В связи с проведением голосования на выборах депутатов Госдумы 18 и 19 сентября внесены изменения в образовательный процесс школ Татарстана, где будут размещены избирательные комиссии, сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

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