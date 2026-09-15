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Имя от отца, фамилия от матери: как филологическая династия сформировала ведущего «Пусть говорят» Дмитрия Борисова

Имя от отца, фамилия от матери: как филологическая династия сформировала ведущего «Пусть говорят» Дмитрия Борисова

Зрители Первого канала привыкли видеть Дмитрия Борисова в центре самых обсуждаемых эфиров — от вечернего ток-шоу «Пусть говорят» до проекта «Эксклюзив».

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