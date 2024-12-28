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Средняя зарплата россиян в 2024 году увеличилась

Средняя зарплата россиян в 2024 году увеличилась

Реальные зарплаты в России в 2024 году увеличились. Об этом свидетельствуют данные Росстата. Отмечается, что в октябре показатели увеличились на 7,2%, в сентябре — на 8,4%, в августе — на 7,7%, в июле — на 8,1%, в июне рост составил 6,2%, в мае — 8,8%, в апреле — 8,5%, в марте — 12,9%, в феврале — 10,8%, в январе — 8,5%.

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