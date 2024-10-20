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Свежие комментарии

  • Наташа Леонтьева
    А что)))) Ируксол - днём с огнём и ранее найти невозможно было, а вот ветеринарный Ируксоветин - что славненько польз...Продажи ветеринар...

Правительство России выделило средства на производство инновационных лекарств от рака

Правительство России выделило средства на производство инновационных лекарств от рака

Председатель Правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 600 миллионов рублей из резервного фонда на закупку оборудования для производства инновационных лекарственных препаратов.

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