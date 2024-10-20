Правительство России выделило средства на производство инновационных лекарств от рака

Председатель Правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 600 миллионов рублей из резервного фонда на закупку оборудования для производства инновационных лекарственных препаратов.
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