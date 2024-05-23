Выявлены основные причины стресса на рабочем месте среди жителей Самарской области

Стресс на рабочем месте - проблема, с которой сталкивается практически каждый работающий человек. Эксперты провели исследование среди населения Самарской области, чтобы понять, что чаще всего вызывает негативное самочувствие у местных жителей.
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