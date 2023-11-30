Российская стилистка назвала самую модную зимнюю обувь для мужчин

Российская стилистка Елена Колесникова назвала самую модную зимнюю обувь для мужчин. По словам стилистки, в текущем сезоне актуальной стала удобная и практичная обувь с массивной подошвой и непромокаемым покрытием.
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