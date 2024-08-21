BNB сталкивается с юридическими препятствиями

Цена Binance Coin (BNB) сталкивается со значительным сопротивлением из-за нескольких медвежьих элементов, в частности коллективного иска, поданного тремя криптовалютными инвесторами против Binance и ее основателя Чэнпана Чжао из-за украденных активов.
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