В столице пройдет фестиваль «Лето в Москве. Мода и красота»

Основная тема мероприятия — «Модная столица. Готовимся к выпускному» На Патриарших прудах в Москве состоится показ коллекции от российских дизайнеров, где выступят около 100 профессиональных моделей и выпускниц текущего года.
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