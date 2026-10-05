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Царьград

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«Торпедо» сыграет с минским «Динамо» в КХЛ 11 октября

«Торпедо» сыграет с минским «Динамо» в КХЛ 11 октября

Нижегородский клуб занимает третье место в Западной конференции, а минчане после 11 матчей идут восьмыми.

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