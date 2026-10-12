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Царьград

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Россия дала понять Турции: Дел с Киевом иметь не надо, иначе – смерть

Россия дала понять Турции: Дел с Киевом иметь не надо, иначе – смерть

После относительной паузы битва за Чёрное море возобновилась с новой силой – вновь горят хранилища зерна и масла, а иностранные суда не получают повреждения, подлежащие восстановлению, а сразу уходят под воду.

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