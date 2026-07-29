HHS Unveils Policy To End Funding For 'Dangerous Gain-Of-Function Research' Authored by Aldgra Fredly via The Epoch Times, The Department of Health and Human Services (HHS) on July 28 unveiled a new policy that would end federal support for "dangerous gain-of-function research," an experiment in which scientists genetically modify an organism to enhance its characteristics.
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