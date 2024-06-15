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Силвиньо об 1:2 с Италией: «Играть с такой сильной командой в 1-м матче на Евро непросто. Албания могла вырвать ничью»

Албанцы проиграли итальянской сборной (1:2) в 1-м туре Евро-2024. Игрок сборной Албании Недим Байрами на 22-й секунде забил самый быстрый гол в истории чемпионатов Европы.

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