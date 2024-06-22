Представитель ЗАЭС оценила шансы восстановить подстанцию в Энергодаре

Шансы на восстановление трансформатора на подстанции "Радуга" Запорожской АЭС, которая подверглась атаке со стороны военных Вооруженных сил Украины (ВСУ), еще есть, заявила в беседе с РИА Новости директор по коммуникациям атомной электростанции Евгения Яшина.
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