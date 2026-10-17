Утром 17 октября на трассе между селом Развильное и населённым пунктом Дальняя Поляна 11-летнего велосипедиста сбил пожилой водитель «ВАЗ-2107».
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