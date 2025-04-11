В Петербурге нашли установщика трибун на День Победы за 10 млн

Приближаются майские праздники, и самый значимый из них — День Победы. В этом году россияне будут отмечать 80-ю годовщину, и в Петербурге традиционно в честь этого великого события проведут Парад Победы на Дворцовой площади.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии