Путин поручил оснастить скорую помощь в прифронтовой зоне средствами РЭБ

Президент Владимир Путин поручил правительству и исполнительным органам ДНР, ЛНР, Белгородской, Запорожской и Херсонской областей оснастить средствами защиты и РЭБ машины и сотрудников скорой помощи, работающих в районах, находящихся вблизи линии боевого соприкосновения.
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