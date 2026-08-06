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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Самый молодой автор гола в истории «Спартака» Полех три дня назад забил «Броукам» за «Спартак-2» в товарищеском матче

16-летний полузащитник «Спартака» Павел Полех забил гол «Броукам» в товарищеском матче за « Спартак-2 » за несколько дней до дебютного гола за основную команду красно-белых.

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