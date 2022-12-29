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Драка во время матча «Детройт» – «Орландо» привела к удалению трех игроков

Драка во время матча «Детройт» – «Орландо» привела к удалению трех игроков

Три игрока были удалены после драки во время матча между «Детройтом» и «Орландо», которая случилась под занавес первой половины встречи в среду.

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