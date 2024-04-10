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Главный редактор журнала «Сноб» Никита Павлюк-Павлюченко — о дороге как состоянии

Главный редактор журнала «Сноб» Никита Павлюк-Павлюченко — о дороге как состоянии

«Сноб» выпустил 105-й номер журнала, посвященный дороге и пути. Главный редактор журнала Никита Павлюк-Павлюченко размышляет, почему дорога не столько траектория, сколько состояние — человека, общества, государства.

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