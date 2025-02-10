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На Украине песню «Сигма бой» объявили российской пропагандой

В СНБО Украины заявили, что эта песня "размывает критическое отношение к российскому контенту и содействует его возвращению в мировое культурное пространство", а также "создает позитивный образ России среди молодежи".

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